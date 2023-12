H ιταλική φίρμα μετά την αποχώρησή της από τη Formula 1 φαίνεται πως έχει αποφασίσει σε ποιο πρωτάθλημα θέλει να πάρει μέρος.

Το Grand Prix Άμπου Ντάμπι του 2023 ήταν το τελευταίο για την Alfa Romeo στη σύγχρονη εποχή της Formula 1. Η ιταλική φίρμα ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τη Sauber Motorsport, στην οποία ήταν χορηγός επωνυμίας τις τελευταίες πέντε σεζόν.

Ο αρχικός στόχος ήταν να παραμείνει στο σπορ, ωστόσο έπρεπε να βρει μια νέα ομάδα να συνεργαστεί. Φαβορί ήταν η Haas, η οποία είναι πελατειακή ομάδα της Scuderia Ferrari και έχουν στενές σχέσεις. Καμία συμφωνία όμως δεν πραγματοποιήθηκε, με τον CEO της, Ζαν-Φιλίπ Ιμπαρατό να εξηγεί το γιατί.

«Δεν μας ενδιέφερε να κάνουμε την οποιαδήποτε συμφωνία η οποία θα ήταν ίδια με αυτή που είχαμε με τη Sauber. Δεν θα ήμασταν πια μέρος μιας ιστορίας. Ξεκινήσαμε λοιπόν να κοιτάμε κάπου αλλού και βρήκαμε τη λύση», ανέφερε.

Η Alfa Romeo εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εισέλθει στο WEC και τις 24 Ώρες Λε Μαν μελλοντικά σύμφωνα με τον Ιμπαρατό. Αυτή η κίνηση είναι ακόμη μια επιβεβαίωση πως το πρωτάθλημα είναι το παγκόσμιο επίκεντρο των αυτοκινητοβιομηχανιών. Ήδη 9 διαφορετικοί κατασκευαστές παίρνουν μέρος στην κορυφαία κατηγορία Hypercar και το 2025 ο αριθμός αυτό θα φτάσει σε διψήφιo νούμερo.

Για να κάνει μία τέτοια κίνηση, η Alfa Romeo ψάχνει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ώστε το κόστος να μην ξεπερνά τις αρχικές της προσδοκίες. Ο Ιμπαρατό εξηγεί τη σημασία των αγώνων αντοχής για τη μάρκα, αλλά και το σκεπτικό για ένα πρόγραμμα στο WEC.

