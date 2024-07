Με επεισοδιακό και τρομακτικό τρόπο ολοκληρώθηκε ο αγώνας του IndyCar στην Αϊόβα, καθώς υπήρξε ένα ατύχημα που «έκοψε» την ανάσα.

Για μία ακόμη φορά ένα πολύ τρομακτικό ατύχημα συνέβη σε αγώνα του IndyCar και μάλιστα σε οβάλ πίστα. Στον τελευταίο γύρο του αγώνα της Κυριακής (σ.σ. έγινε και ένας το Σάββατο) στην Άιοβα, οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην πίστα ή παρακολουθούσαν από την τηλεόραση έμειναν με… κομμένη την ανάσα.

Ο Στινγκ Ρέι Ρομπ της A.J. Foyt Racing είχε μπροστά του τον Αλεξάντερ Ρόσι της McLaren. Στην έξοδο της στροφής 2, ο Ρόσι αντιμετώπισε κάποιου είδους πρόβλημα και άρχισε να χάνει ταχύτητα. Ο Ρομπ κινούνταν πίσω του με πάνω από 250 χλμ/ώρα και παρά το γεγονός πως έκανε κίνηση με το τιμόνι προς τα αριστερά, δεν πρόλαβε να τον αποφύγει.

Alexander Rossi, Ed Carpenter and Kyle Kirkwood have been seen and released.