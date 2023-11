To παγκόσμιο πρωτάθλημα αντοχής βρήκε τον κατάλληλο τρόπο να μας προετοιμάσει για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Αναμφίβολα το πρωτάθλημα που έχει τεράστια άνοδο σε δημοτικότητα είναι το WEC. Πώς όχι άλλωστε από τη στιγμή που ο ένας κατασκευαστής μετά τον άλλο κάνει την είσοδό του στο θεσμό;

Ενόψει της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς, το WEC δημοσίευσε τη λίστα συμμετοχών, με την κατηγορία Hypercar να σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Το 2024 θα απολαύσουμε στο πρωτάθλημα 9 διαφορετικούς κατασκευαστές στην κορυφαία κατηγορία η οποία περιλαμβάνει τα ταχύτερα πρωτότυπα αγωνιστικά του πλανήτη.

Η επόμενη σεζόν θα περιλαμβάνει 8 αγώνες, με αποκορύφωμα να είναι φυσικά οι 24 Ώρες Λε Μαν. Λόγω της παρέλασης που θα κάνουν οι κατασκευαστές το ενδιαφέρον κορυφώνεται και ο ανταγωνισμός θα είναι πιο έντονος από ποτέ.

Το 2024 είναι πολύ πιθανό το WEC να είναι το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα του πλανήτη και το παρακάτω βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media του πρωταθλήματος μας κάνει να ανυπομονούμε.

2024. A season unlike any other.



14 Manufacturers will be represented across Hypercar & LMGT3. The highest number of Manufacturers in FIA WEC history 👏#WEC pic.twitter.com/smWFJY8gcn