Ο 62χρονος Ισπανός θα διεκδικήσει στο Ράλλυ Ντακάρ πέμπτη νίκη με πέμπτο διαφορετικό κατασκευαστή!

Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση της Ford ότι ο Κάρλος Σάινθ θα οδηγήσει για λογαριασμό της το 2025 στο Ράλλυ Ντακάρ, ο 62χρονος Ισπανός παρουσίασε στο κοινό το... όπλο του. Η πρεμιέρα του Ford Raptor T1+ - το οποίο σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε σε συνεργασία με την M-Sport - έγινε στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Γκούντγουντ.

The #Ford Raptor T1+ Dakar Rally car makes its global debut at #FOS. What a machine!@forduk @fordperformance pic.twitter.com/FPAw56TvxQ