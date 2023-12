O Αμερικανός οδηγός θα συνεχίσει με την ομάδα της Williams για μία ακόμη χρονιά στη Formula 1, στοχεύοντας σε καλύτερη παρουσία από τη φετινή.

Το grid της Formula 1 για το 2024 συμπληρώθηκε. Η Williams Racing ανακοίνωσε πως ο Λόγκαν Σάρτζεντ θα πλαισιώσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον Άλεξ Άλμπον στο στρατόπεδο του Γκρόουβ και στόχος της βρετανικής ομάδας είναι να έχει ακόμη πιο αποτελεσματική παρουσία στην πίστα.

Ο Σάρτζεντ έκανε φέτος ντεμπούτο, έπειτα από μόλις μία σεζόν στη Formula 2. Η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα αποδείχθηκε δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις υπολειπόταν σε απόδοση έναντι του Άλμπον. Σε πολλούς αγώνες ήταν αρκετά πίσω σε χρόνους και αποτελέσματα, ενώ αναγκάστηκε να κάνει εντατικά μαθήματα ώστε ν τον πλησιάσει.

BREAKING: Logan Sargeant will race for Williams in 2024!#F1 @LoganSargeant @WilliamsRacing pic.twitter.com/O8g6aDhKa0