Ένας χορηγός που είχε συνδεθεί εδώ και μία δεκαετία με τα ασημί βέλη, άλλαξε στρατόπεδο.

Οι ομάδες της Formula 1 μάχονται στις πίστες κυνηγώντας κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου, κάθε εκατοστό πίστας, κάθε αποτέλεσμα που μπορεί να τις οδηγήσει στην επιτυχία. Όμως οι μάχες τους δεν περιορίζονται εκεί.

Προσπαθούν να «κλέψουν» τις υπηρεσίες οδηγών άλλων ομάδων, τεχνικών (σε ένα τομέα που συνήθως γίνεται χαμός αν και δεν είναι στα φώτα της δημοσιότητας) και φυσικά στο μέτωπο των χορηγών.

Welcome to the McLaren F1 family, @MonsterEnergy! 🤝



Monster Energy, a leading global energy drink brand with deep roots in motorsport, has joined the McLaren Formula 1 Team as an Official Partner for the 2024 season and beyond.



