H Repsol Honda ανακοίνωσε τον αναβάτη που θα πάρει τη θέση του 8 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στην εργοστασιακή ομάδα με συμβόλαιο… έκπληξη.

Το σίριαλ ολοκληρώθηκε. Η κενή θέση στη Repsol Honda για το 2024 θα καλυφθεί από τον Λούκα Μαρίνι όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα. Ο Ιταλός αποχώρησε από τη VR46, δηλαδή την ομάδα του ετεροθαλή αδερφού του, Βαλεντίνο Ρόσι, και πλέον ξεκινά μία νέα περιπέτεια ως εργοστασιακός αναβάτης.

Φέτος ο 26χρονος μετράει δύο pole position, δύο παρουσίες σε βάθρο σε Grand Prix και τέσσερις σε Αγώνες Σπριντ.

Ο Μαρίνι θα πάρει τη θέση που αφήνει ο Μαρκ Μάρκεθ, με τον Ισπανό να μετακομίζει στη δορυφορική ομάδα της Ducati, Gresini Racing. Η είδηση πως ο Ιταλός θα τον αντικαταστήσει δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη έκπληξη, καθώς πριν τον τελικό της Βαλένθια είχε ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας του με την VR46, η οποία πρέπει τώρα να βρει νέο αναβάτη για το 2024.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως ο Μαρίνι υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Honda και θα μείνει στην ομάδα μέχρι και το τέλος του 2025. Έτσι, πλαισιώνει τους Μπραντ Μπίντερ (KTM) και Ζοάν Ζαρκό (LCR) που έχουν συμβόλαιο πέρα από το 2024. Δίπλα του θα βρίσκεται ο πρωταθλητής του 2020, Τζοάν Μιρ, και μαζί θα προσπαθήσουν να επαναφέρουν τη ιαπωνική ομάδα στην κορυφή του MotoGP.

Ο Μαρίνι θα πάρει μέρος στις δοκιμές της Βαλένθια που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 28/11, και θα πάρει μία πρώτη γεύση από τη μοτοσικλέτα του 2024.

Our silly season is just refusing to end 😅



Only ☝️ spot is yet to be confirmed on the #MotoGP2024 grid! Who will take it?#MotoGP pic.twitter.com/JkfieynYVJ