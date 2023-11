Ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Γιας Μαρίνα; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο εικοστός δεύτερος αγώνας της Formula 1 για το 2023 είναι προ των πυλών, με τις ομάδες και τους οδηγούς να προετοιμάζονται για το τελευταίο Grand Prix της χρονιάς. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 58 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται με αγωνία.

Από την κορυφή θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός πήρε τη 12η pole position του φέτος και θέλει να φτάσει τις 19 νίκες σε μία σεζόν. Το έργο του δεν θα είναι εύκολο καθώς δίπλα του θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος θέλει να πάρει «εκδίκηση» για τον αγώνα στο Λας Βέγκας την προηγούμενη εβδομάδα.

For one final time in 2023... It's race day! 😅#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/cj229MBUJR