Η απόλυτη κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing συνεχίστηκε και το Σάββατο στο GP Αμπου Ντάμπι.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Αμπου Ντάμπι ήταν μια θεαματική παράσταση κάτω από τους προβολείς της Γιας Μαρίνα αλλά είχαν έναν πολύ γνώριμο πρωταγωνιστή. Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing κατέκτησε άλλη μία pole position, τη 12η για φέτος και 32η στην καριέρα του στην F1, και θα ξεκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από την 1η θέση. Δίπλα του στην εκκίνηση θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari που ήταν δεύτερος και πίσω τους θα βρίσκονται ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren την 3η θέση και ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes στην 4η θέση.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN ABU DHABI!!! 🤩💪



Charles Leclerc joins the Dutchman on the front row, with Oscar Piastri finishing third for McLaren#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/x4xqhzxoun

— Formula 1 (@F1) November 25, 2023

Q1

Οι κατατακτήριες ξεκίνησαν υπό το φως των προβολέων στη φαντασμαγορική πίστα της Γιας Μαρίνα. Με δεδομένο ότι όλοι περίμεναν την κατάσταση της πίστας να αλλάξει σημαντικά όσο περνούσε η ώρα, στα πρώτα λεπτά της περιόδου κανείς δεν βγήκε από το γκαράζ του.

Αφού πέρασε αρκετή ώρα, σχεδόν όλοι μαζί αποφάσισαν να βγουν στην πίστα και η Γιας Μαρίνα γέμισε μονοθέσια. Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε το πάνω χέρι από νωρίς και ανέβηκε στην πρώτη θέση, μπροστά από τους Νόρις και Λεκλέρ.

Η πρόσφυση της πίστας βελτιωνόταν γύρο με το γύρο και ο Άλεξ Άλμπον με τη Williams ανέβηκε στη 2η θέση του πίνακα των χρόνων, την οποία όμως έχασε λίγο αργότερα από τον Γιούκι Τσουνόντα.

Όπως είναι φυσικό σε αυτές τις περιπτώσεις, όλα κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα και στον τελευταίο γρήγορο γύρο των οδηγών. Και αυτήν τη φορά δεν έλειψε η μεγάλη έκπληξη, καθώς την ώρα που ο Σέρχιο Πέρεζ ανέβαινε στη 2η θέση, ο Κάρλος Σάινθ ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος στη 16η και αποκλείστηκε. Μαζί με τον Ισπανό της Ferrari εκτός συνέχειας έμειναν οι Μάγκνουσεν, Μπότας, Ζου και Σάρτζεντ.

Q2

Το ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους των κατατακτήριων ήταν πιο «ζωντανό» από του πρώτου αλλά με παρόμοιο σκηνικό, αφού ο Μαξ Φερστάπεν για άλλη μία φορά ανέβηκε από τον πρώτο γρήγορο γύρο του στην πρώτη θέση. Οι Νόρις και Πέρεζ τον ακολούθησαν ενώ και ο Πιάστρι με την άλλη McLaren ήταν γρήγορος και ανέβηκε στην 4η θέση.

Leclerc starts his final flying lap in Q2...



Hamilton, Ricciardo, Gasly, Ocon and Hulkenberg all in the drop zone ❌#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/AE27IXkBTy — Formula 1 (@F1) November 25, 2023

Ο Λεκλέρ στην αρχή είχε μείνει αρκετά πίσω αλλά όταν στα τελευταία λεπτά έβαλε φρέσκα ελαστικά ανέβηκε στην 3η θέση και εξασφάλισε τη θέση του στη 10άδα. Αυτός που δεν τα κατάφερε, και αποτέλεσε τη δεύτερη μεγάλη έκπληξη της ημέρας, ήταν ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος έμεινε στην 11η θέση. Τον βρετανό της Mercedes ακολούθησαν εκτός συνέχειας οι Οκόν, Στρολ, Άλμπον και Ρικάρντο. Αξιοσημείωτες επιδόσεις από τους Τσουνότα και Χούλκενμπεργκ που ήταν 8ος και 9ος αντίστοιχα.

Q3

Το τρίτο σκέλος ξεκίνησε με ένα απόλυτο φαβορί και ορισμένα αουτσάιντερ, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναταράξεις. Το φαβορί φυσικά ήταν ο Μαξ Φερστάπεν και ο Ολλανδός φρόντισε να το επιβεβαιώσει με την πρώτη του γρήγορη προσπάθεια, που τον έφερε στην πρώτη θέση της κατάταξης, μπροστά από τις δύο McLaren των Νόρις και Πιάστρι, με τον Ράσελ στην 4η θέση, τον Πέρεζ στην 5η και τον Λεκλέρ μόλις στην 9η θέση.

Όπως συνήθως, οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους, μετά την πρώτη προσπάθεια, για να ανασυγκροτηθούν, βάλουν φρέσκα ελαστικά και να ξαναβγούν στην πίστα για τον ένα και τελευταίο γρήγορο γύρο της φετινής χρονιάς.

First Q3 runs done - here's the current order 👀



TOP 10

Verstappen

Norris 📸

Piastri

Russell

Perez

Tsunoda

Hulkenberg

Alonso

Leclerc

Gasly#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Air7tfesxJ — Formula 1 (@F1) November 25, 2023

Ωστόσο, ο πρώτος γύρος του Φερστάπεν ήταν αρκετός για να του εξασφαλίσει άλλη μία pole position φέτος. Ο Ολλανδός δεν βελτίωσε το χρόνο του, αλλά δεν χρειάστηκε. Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari έκανε έναν πολύ καλό γύρο και πήρε τη 2η θέση, αφήνοντας στην 3η θέση τον Όσκαρ Πιάστρι. Ακολούθησαν οι Ράσελ, Νόρις, Τσουνόντα, Αλόνσο, Χούλκενμπεργκ, Πέρεζ και Γκασλί.

Ο αγώνας της Κυριακής, ο τελευταίος για το 2023, θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool