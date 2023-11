Δείτε το πώς ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε στις κατατακτήριες δοκιμές Grand Prix του Άμπου Ντάμπι!

Για δωδέκατη φορά στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1, η pole position κατέληξε στον Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull Racing ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι.

Ο Ολλανδός σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.23.445 και ήταν 139 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

Δείτε στο παρακάτω video το πώς ο 26χρονος έφτασε στην 32η pole position στην καριέρα του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού…

There was simply no stopping @Max33Verstappen in qualifying 🥇



See how the Dutchman mastered the twists and turns of the Yas Marina Circuit 💪#AbuDhabiGP @pirellisport pic.twitter.com/QDmo4GXVUf