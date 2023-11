Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της Γιας Μαρίνα για το τελευταίο Grand Prix της φετινής σεζόν.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Άμπου Ντάμπι. Ο εικοστός δεύτερος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μας έδωσαν μια ιδέα του τι να περιμένουμε σήμερα. Όλα είναι ανοικτά στον τελευταίο αγώνα για την αγωνιστική σεζόν του 2023.

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος με την πρώτη του προσπάθεια στο Q3 εξασφάλισε την pole position. Δίπλα του θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τους δύο να συνεχίζουν τη μάχη που άφησαν στο Λας Βέγκας.

The top three in Abu Dhabi will be _______________#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/XaqTPG5lMZ