Ο νεαρός Αυστραλός της McLaren θα κρατήσει τη θέση που κατέκτησε στις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι.

Με την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών στη Γιας Μαρίνα, η Διεύθυνση Αγώνα ειδοποίησε πως υπήρξε ένα συμβάν στο Q3 μεταξύ των Όσκαρ Πιάστρι και Πιέρ Γκασλί. Ο οδηγός της McLaren είχε μόλις ολοκληρώσει την τελευταία του προσπάθεια όταν αυτός της Alpine είχε ξεκινήσει τη δική του.

Στη στροφή 4, ένα σημείο στο οποίο οι οδηγοί κινούνται με τέρμα το γκάζι, ο Γκασλί προσπέρασε τον Πιάστρι, όμως δεν ήταν χαρούμενος με τον αντίπαλό του. Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να ερευνήσουν το συμβάν μεταξύ των δύο οδηγών και η 3η θέση που πήρε ο Πιάστρι κινδύνευσε.

Στα χέρια των αγωνοδικών βρέθηκαν στοιχεία της τηλεμετρίας από τα δύο μονοθέσια. Στο έγγραφο που δημοσιεύθηκε, αναφέρουν πως παρά το γεγονός πως ο Γκασλί έπρεπε να κάνει μικρή αλλαγή κατεύθυνσης, ο Γάλλος σημείωσε το ταχύτερο mini-sector σε εκείνο το σημείο.

Επιπλέον πατούσε συνεχώς στο 100% το γκάζι της Alpine A523. Βέβαια, η επίδοση του Γκασλί σε εκείνο το σημείο ήταν σχετική, καθώς ο γύρος του ακυρώθηκε για παραβίαση ορίων πίστας. Έτσι αποφασίστηκε να μην υπάρξει κάποια ποινή για τον Πιάστρι.

Αυτή τη φορά λοιπόν, ο οδηγός της McLaren θα εκκινήσει από την 3η θέση (είχε ακυρωθεί ο γύρος του στο Q3 του GP Κατάρ) και μένει να δούμε αν θα πετύχει το πρώτο του βάθρο μετά το Grand Prix Ιαπωνίας.

