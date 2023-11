Η υπομονή του Αυστριακού επικεφαλής της Mercedes-AMG φαίνεται πως εξαντλείται μετά από μία μέτρια εμφάνιση στο Άμπου Ντάμπι.

Για μία ακόμη φορά στη φετινή σεζόν της Formula 1, η Mercedes-AMG δεν είχε τη δυνατότητα να παλέψει για τις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης. Στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την 4η θέση ενώ ο Λιούις Χάμιλτον περιορίστηκε στην 11η. Και ενώ ο πρώτος κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, ο δεύτερος περιορίστηκε στην ένατη θέση.

