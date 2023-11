Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μίλησε λίγο μετά την pole στον τελευταίο αγώνα της σεζόν.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την pole position στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι. Ο Ολλανδός επικράτησε για δωδέκατη φορά φέτος σε κατατακτήριες δοκιμές, πράγμα που μέχρι λίγες ώρες νωρίτερα, φάνταζε δύσκολο για εκείνον.

«Ήταν πολύ παράξενο. Όλο το διήμερο έως τώρα, δυσκολευόμασταν», είπε ο οδηγός της Red Bull Racing. «Σε αυτή την πίστα, ακόμα κι ένα μικρό γλίστρημα μπορεί να σου κοστίσει πολύ σε χρόνο, αυτό μας συνέβαινε στις ελεύθερες δοκιμές. Όμως στις κατατακτήριες ήταν όλα πιο αρμονικά. Βελτιώσαμε πολύ το μονοθέσιο ενόψει των κατατακτήριων κι από το Q1 φάνηκε πως είχαμε βρει λύσεις και μπορούσα να πιέσω περισσότερο. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην pole».

Έπειτα, ο 26χρονος μίλησε και για τον αυριανό αγώνα που αποτελεί το κύκνειο άσμα της σεζόν. Σε μία σεζόν όπου έχει ήδη 18 νίκες σε 21 αγώνες: «Δεν έχω ιδέα πόσο καλοί θα είμαστε στον αγώνα. Συνήθως είμαστε καλύτεροι τις Κυριακές».

