Ο Μάβερικ Βινιάλες διέλυσε το ρεκόρ πίστας αλλά η 2η θέση του Μπανάια και η 6η του Μαρτίν διαμορφώνουν το σκηνικό του «τελικού».

Οι τελευταίες κατατακτήριες της χρονιάς, αυτές για το GP στη Βαλένθια, θα έπρεπε να είχαν για πρωταγωνιστή τον Μάβερικ Βινιάλες και τον τρομερό χρόνο που σημείωσε για να πάρει την πρώτη του pole position νε την Aprilia. Το ενδιαφέρον όμως επικεντρώθηκε στους δύο μονομάχους του τίτλου, με τον Πέκο Μπανάια της Ducati Lenovo να παίρνει τη 2η θέση, παρότι χρειάστηκε να περάσει από το Q1, και να δίνει δυνατό παρών. Ο Ζοάν Ζαρκό ήταν 2ος ενώ ο Χόρχε Μαρτίν με την άλλη Pramac Ducati θα ξεκινήδσει τους αγώνες σήμερα και αύριο από την 6η θέση.

