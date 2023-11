O πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά των σύγχρονων μονοθεσίων στο νέο σιρκουί του σπορ.

Το περασμένο σαββατοκύριακο, η Formula 1 πραγματοποίησε την επιστροφή της στο Λας Βέγκας. Ο αγώνας των 50 γύρων στο Las Vegas Strip Circuit προσέφερε θέαμα, ενώ για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είδαμε μάχη για τη νίκη.

Ο σκεπτικισμός και οι αμφιβολίες σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει από πλευράς δράσης και θεάματος πριν το αγωνιστικό τριήμερο είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα αμφιβολίας. Ωστόσο η πλειονότητα των οδηγών απόλαυσε το Grand Prix και ανυπομονεί να επιστρέψει την επόμενη χρονιά στο Βέγκας.

Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που δεν τους ενθουσίασε η χάραξη της διαδρομής. Ένας εξ’ αυτών είναι ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin. O Ισπανός εξήγησε γιατί δεν διασκέδασε την οδήγηση στο Las Vegas Strip Circuit και γιατί προτιμά άλλες, πιο παραδοσιακές πίστες.

Never give up. That was the story of our #LasVegasGP. 💚



Lance finishes in P5, making a mammoth charge from the back of the grid, whilst Fernando comes home in P9 following a valiant recovery drive after his first lap spin. pic.twitter.com/AlF0GDsghW