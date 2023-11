O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να επιστρέψει η Mercedes στην κορυφή.

Ανέκαθεν οι οδηγοί της Formula 1 προσπαθούν να δουν από κοντά μονοθέσια άλλων ομάδων. Στο parc-ferme, μετά από κατατακτήριες δοκιμές ή αγώνες κάνουν... σκανάρισμα για να καταγράψουν την παραμικρή λεπτομέρεια.

Τα τελευταία χρόνια είχαμε συνηθίσει τον Σεμπάστιαν Φέτελ να έχει το ρόλο του «επιθεωρητή της Formula 1». Πού τον έχανες, πού τον έβρισκες τον Γερμανό, πάντα θα κατασκόπευε μονοθέσια αντίπαλης ομάδας, ειδικά αυτά που μάχονταν για νίκες. Λόγω της συνήθειάς του, του δόθηκε αυτό το παρατσούκλι.

Inspector Seb was on duty again in Monaco 👀🔎🕵️#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/bdpgy4gxIg