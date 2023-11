Η Gresini Ducati νίκησε ξανά στην Ντόχα - Ο Μπανάια πήρε μεγάλο προβάδισμα στη μάχη του τίτλου.

Το GP Κατάρ, ο προτελευταίος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, έστεψε έναν νέο νικητή, στο πρόσωπο του Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο. Ο Ιταλός αναβάτης της Gresini Ducati πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του, περνώντας λίγο πριν από το τέλος του αγώνα τον Πέκο Μπανάια. Ο συμπατριώτης του με την εργοστασιακή Ducati Lenovo είχε την πρωτοπορία στο μεγαλύτερο μέρος αλλά τελικά αρκέστηκε στη 2η θέση, που σε συνδυασμό με τη μόλις 10η θέση του Χόρχε Μαρτίν του δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στη μάχη του τίτλου. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati, που πήρε την 3η θέση.

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος πετάχτηκε από την 4η θέση και έστριψε πρώτος στην πρώτη στροφή, μπροστά από τον poleman Λούκα Μαρίνι και τους Ντι Τζιαναντόνιο και Αλεξ Μάρκεθ της Gresini, Αντίθετα, ο Χόρχε Μαρτίν έκανε πολύ κακή εκκίνηση, παραλίγο μάλιστα να πέσει από το έντονο σπινάρισμα, και έμεινε πολύ πίσω, στην 8η θέση. Μπροστά του είχε τους Μπίντερ και Μαρκ Μάρκεθ, που έδιναν μάχη για την 5η θέση, και τον Ζοάν Ζαρκό.

Ο Μπανάια στο πρώτο κομμάτι του αγώνα δεν ένιωθε απειλή από τον Μαρίνι στη 2η θέση. Δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τον Ιταλό της VR46 όμως, ο οποίος βρισκόταν υπό διαρκή πίεση από είτε τον Α. Μάρκεθ είτε από τον Ντι Τζιαναντόνιο, που έδιναν τη δική τους μάχη για την 3η θέση.

Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο ήταν εκείνος που έκανε τελικά την κίνηση στον Μαρίνι και πέρασε στη 2η θέση του αγώνα. Λίγο αργότερα ο Μαρίνι έχασε άλλες δύο θέσεις από τον Α. Μάρκεθ και τον Μπίντερ. Ο Μπίντερ μάλιστα έδειχνε πολύ γρήγορος με την ΚΤΜ και πέρασε τον Α. Μάρκεθ για την 3η θέση.

Ο Μαρτίν, μετά το σοκ των πρώτων γύρων, άρχισε σιγά-σιγά να κερδίζει θέσεις αλλά σε χρόνο έμενε όλο και πιο πίσω από τον Μπανάια. Ο Ισπανός διεκδικητής του τίτλου είχε ανέβει στην 6η θέση, προσπερνώντας δύσκολα τον Μ. Μάρκεθ, αλλά δεν πλησίαζε ιδιαίτερα τον Μαρίνι που ήταν μπροστά του.

