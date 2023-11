Δεν σταματούν τα απρόοπτα στο πρώτο Grand Prix Λας Βέγκας.

Η καθιερωμένη παρέλαση των οδηγών πριν τον αγώνα της Formula 1 έγινε στο Λας Βέγκας με κλασσικά αυτοκίνητα από το Μουσείο Πέτερσεν. Οι εικόνες ήταν πολύ όμορφες όμως τα ιστορικά αυτοκίνητα είχαν ένα σημαντικό θέμα.

Η διαρροή λαδιού από τον κινητήρα τους στην πίστα δεν ήταν ό,τι καλύτερο, καθώς αποτελεί κίνδυνο για τα μονοθέσια της F1. Οι διοργανωτές προσπάθησαν να καλύψουν τα σημεία όπου έπεσαν τα λάδια, όμως στην εκκίνηση θα φανεί αν η πίστα γλιστράει.

Το σιρκουί πόλης του Λας Βέγκας περιλαμβάνει διαδρομή μήκους 6,12 χιλιομέτρων, με 17 στροφές, 3 ευθείας και 2 ζώνες DRS. Η εκτιμώμενη μέγιστη ταχύτητα των μονοθεσίων ανέρχεται σε 342 χλμ/ώρα.

Cars were out early in Las Vegas, and there was an oil spill from the classic cars before the race...



What happens in Vegas has taken on a whole new meaning this week 😬#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/zlA86akViX