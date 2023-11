Η αντιαθλητική συμπεριφορά του Ισπανού το Σάββατο στο Κατάρ του επέφερε βαρύ πρόστιμο και ποινή θέσεων στην εκκίνηση του αγώνα.

Όταν οι αναβάτες βρίσκονται στην πίστα η αδρεναλίνη τους είναι φυσικά πολύ ανεβασμένη και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει να έχουν πολύ έντονες αντιδράσεις όταν εμπλέκονται σε κάποιο συμβάν. Κάτι τέτοιο έγινε και το Σάββατο στο Κατάρ, στην τελευταία περίοδο δοκιμών πριν από τις κατατακτήριες.

Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό και ο Φράνκο Μορμπιντέλι βρέθηκαν κάποια στιγμή να διεκδικούν το ίδιο κομμάτι πίστας και είχαν μιαν αψιμαχία. Τα τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ότι πρώτα ο Μορμπιντέλι πέρασε τον Εσπαργκαρό, ο οποίος στην επόμενη στροφή «χώθηκε» στην εσωτερική του αναβάτη της Yamaha. Το αποτέλεσμα ήταν οι δύο μοτοσικλέτες να συγκρουστούν και να βγουν εκτός πίστας.

Tempers flared between @AleixEspargaro and @FrankyMorbido12 in FP2 earlier on! 😱



The Spaniard has been fined and handed a 6-place grid penalty for Sunday's race ⚠️#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/0wOq1emo6x