Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ανήμπορος να δαμάσει το μονοθέσιο και τα ελαστικά του στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Λας Βέγκας.

Ακόμη ένα μίζερο αποτέλεσμα για τη Mercedes-AMG και τον Λιούις Χάμιλτον σε κατατακτήριες δοκιμές της φετινής χρονιάς της Formula 1. Ο Βρετανός αποκλείστηκε από το Q2 όντας στην 11η θέση, παρά το γεγονός πως έδειχνε πολύ δυνατός μέχρι εκείνο το σημείο.

Όπως αποδείχθηκε, η W14 για ένα ακόμη αγωνιστικό τριήμερο έγινε χειρότερη σε συμπεριφορά από τη μία διαδικασία στην άλλη. Αυτό εξήγησε ο Χάμιλτον μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών του GP Λας Βέγκας.

«Ήταν απαίσιες κατατακτήριες δοκιμές. Έτσι έχουν όμως τα πράγματα για εμάς. Τα ελαστικά δεν δούλεψαν ποτέ, δεν είχα πρόσφυση. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό που έγινε, αλλά είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που έχουμε. Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις τόσο ψηλά τις Williams», ανέφερε ο Βρετανός πολυπρωταθλητής.

