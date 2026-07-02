Η δράση «LEGO Drivers Parade» επιστρέφει στο πλαίσιο του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας 2026, με εξατομικευμένα minicars για κάθε οδηγό του grid.

Το LEGO Group και η Formula 1 ανακοίνωσαν επίσημα τη διεξαγωγή της παρέλασης «LEGO Drivers Parade» στο πλαίσιο του Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας 2026. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή στην πίστα του Σίλβερστον, λίγο πριν από την εκκίνηση του επίσημου αγώνα.

Σε αντίθεση με προηγούμενες αντίστοιχες δράσεις, στη φετινή εκδοχή θα συμμετάσχουν και οι 22 οδηγοί της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν. Κάθε οδηγός θα βρεθεί στο τιμόνι του δικού του, ξεχωριστού minicar, πραγματοποιώντας έναν πλήρη αναγνωριστικό γύρο της βρετανικής πίστας.

Η διαδικασία κατασκευής

Τα 22 minicars είναι πλήρως λειτουργικά οχήματα, εξοπλισμένα με στάνταρ τροχούς kart, και έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ταχύτητα που αγγίζει τα 25 χλμ./ώρα. Κάθε ένα από αυτά αποτελείται από περισσότερα από 28.000 τουβλάκια LEGO, ενώ το συνολικό βάρος του οχήματος ανέρχεται στα 280 κιλά, εκ των οποίων τα 65 κιλά αντιστοιχούν αποκλειστικά στα δομικά υλικά της εταιρείας.

Για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εγχειρήματος απαιτήθηκαν περισσότερες από 6.400 ώρες εργασίας συνολικά. Την ανάπτυξη και την κατασκευή των οχημάτων ανέλαβε μια εξειδικευμένη ομάδα 20 ατόμων, αποτελούμενη από σχεδιαστές, μηχανικούς και κατασκευαστές, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του LEGO Group που βρίσκεται στο Κλάντνο της Τσεχίας.

Σχεδιαστική προσέγγιση

Η συγκεκριμένη ενεργοποίηση αποτελεί εξέλιξη της αντίστοιχης δράσης που πραγματοποιήθηκε στο Grand Prix του Μαϊάμι το 2025, όπου είχαν χρησιμοποιηθεί 10 οχήματα μεγάλης κλίμακας εμπνευσμένα από τη σειρά Speed Champions. Για το 2026, τα minicars έχουν σχεδιαστεί με βάση τα επίσημα χρώματα, τα γραφικά, τα εμβλήματα και τους προσωπικούς αριθμούς των 22 οδηγών, με σκοπό την πιστή αποτύπωση της εικόνας του φετινού grid.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Τζούλια Γκόλντιν, Chief Product & Marketing Officer του LEGO Group, η αναβάθμιση του format σε «έκδοση 2.0» έγινε μετά από σχετικό αίτημα του κοινού και των ίδιων των οδηγών. Από την πλευρά της Formula 1, η Chief Commercial Officer, Έμιλι Πρέιζερ, επεσήμανε τη σημασία αυτών των δημιουργικών συνεργασιών για την προσέλκυση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, ενώ η παρέλαση θα είναι διαθέσιμη για παρακολούθηση μέσα από το επίσημο κανάλι της Formula 1 στο YouTube.