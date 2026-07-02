Pole Position by Allwyn: Η ανάλυση και το παρασκήνιο του GP Αυστρίας

Η νέα εκπομπή του Gazzetta έβαλε στο «μικροσκόπιο» τη στρατηγική μάχη του Red Bull Ring, με πλούσιο ρεπορτάζ, τεχνικές λεπτομέρειες και όλα όσα έκριναν τη μεγάλη νίκη.

Το Grand Prix Αυστρίας χάρισε στους φίλους της Formula 1 έναν ακόμη συγκλονιστικό αγώνα για το 2026, γεμάτο στρατηγικές ανατροπές, έντονο παρασκήνιο και μάχες που κρίθηκαν κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Για όσους θέλουν να αποκωδικοποιήσουν πλήρως τα όσα συνέβησαν στα βουνά της Στυρίας, η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» είναι πλέον διαθέσιμη on demand, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση του αγωνιστικού τριημέρου.

Η ψηφιακή παραγωγή του Gazzetta, η οποία φιλοδοξεί να γίνει η σταθερή συνήθεια των πιστών του μηχανοκίνητου αθλητισμού, επέστρεψε στις οθόνες προκειμένου να φωτίσει τις κρίσιμες αποφάσεις των ομάδων από το Red Bull Ring. Οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναλυτική ροή των γεγονότων και να κατανοήσουν πώς διαμορφώθηκαν οι ισορροπίες στην πίστα, μέσα από ένα απολαυστικό και άκρως ενημερωτικό επεισόδιο.

Η τριάδα των παρουσιαστών, αποτελούμενη τον Κώστα Παστρίμα, τον Στάθη Κοκκορόγιαννη και τη Δήμητρα Ηρειώτη, ανέλυσε βήμα-βήμα την εξέλιξη του αγώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η σπουδαία εμφάνιση του Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος κατάφερε να εξαργυρώσει την pole position και να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη για τη Mercedes, αντέχοντας μέχρι το τέλος την ασφυκτική πίεση που άσκησε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull. Συζητήθηκαν φυσικά και οι επιδόσεις των McLaren και Ferrari. Πάντα με έγκυρο ρεπορτάζ, τεχνική προσέγγιση αλλά και το απαραίτητο χιούμορ, καταγράφηκαν τα κέρδη και τις απώλειες για κάθε ομάδα και δόθηκαν απαντήσεις για το πώς κρίθηκε η τελική επικράτηση.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκπομπή Pole Position by Allwyn