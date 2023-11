Ο Ισπανός οδηγός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη δουλειά της Ferrari στο Grand Prix του Λας Βέγκας, όμως η ποινή από την Παρασκευή τον… στοιχειώνει ακόμη.

Για μόλις 44 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ο Κάρλος Σάινθ δεν κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Λας Βέγκας. Ωστόσο θα εκκινήσει τον αυριανό αγώνα από τη 12η θέση λόγω της ποινής που δέχθηκε την Παρασκευή.

Ο Ισπανός ήταν απογοητευμένος που δεν ξεπέρασε τον Σαρλ Λεκλέρ στο Q3, αν και στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη μάχη της pole position ήταν πολύ χαρούμενος με τη δυναμική που έδειξε η ομάδα του στους δρόμους του Λας Βέγκας.

«Όλη η ομάδα έκανε φανταστική δουλειά. Κυριαρχήσαμε στις κατατακτήριες δοκιμές. Μετά από μια δύσκολη Παρασκευή, είναι τρομερό που είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις. Αν ήμουν εγώ στην pole θα εκκινούσα 11ος αντί για 12ος. Κάναμε το μέγιστο στις κατατακτήριες δοκιμές. Είναι όμως πολύ απογοητευτικό αυτό που έγινε εχθές. Έχω πολύ κακή διάθεση αλλά προσπαθώ να μην το δείχνω», ανέφερε ο Σάινθ.

