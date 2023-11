O Ράσελ σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην τελευταία πρόβα πριν τη μάχη της pole position στη Νεβάδα.

Έντονο ενδιαφέρον είχε η τρίτη και τελευταία περίοδος ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix του Λας Βέγκας, που αποτελεί τον εικοστό-πρώτο και προτελευταίο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG βρέθηκε στην κορυφή των χρόνων, σε μία περίοδο που ολοκληρώθηκε πρόωρα, λόγω του ατυχήματος του Άλεξ Άλμπον της Williams.

Μετά τα όσα συνέβησαν χθες, όπου στο FP1 είχαμε μόλις 8 λεπτά δράσης και το FP2 επιμηκύνθηκε αλλά ολοκληρώθηκε στις 4 το πρωί τοπική ώρα, σήμερα υπήρξε… κανονικότητα στην πρωτεύουσα της Νεβάδα.

Δίχως δυσάρεστες εκπλήξεις, δίχως προβλήματα, σε μία (σχεδόν) ωριαία διαδικασία όπου οι ομάδες και οι οδηγοί προετοιμάστηκαν για τις επίσημες διαδικασίες που ακολουθούν. Έγιναν προσομοιώσεις αγώνα, είδαμε να χρησιμοποιούνται και οι τρεις διαθέσιμες γόμες, ενώ οι προσομοιώσεις κατατακτήριων δεν ολοκληρώθηκαν, εξαιτίας του Άλμπον.

🚩 RED FLAG 🚩



Alex Albon makes contact with the barrier and loses his rear tyre with less than 6 minutes remaining in FP3



The session will not be resumed#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/N9YpBVcrJX