Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο δοκιμών του MotoGP στην πίστα Λουσέιλ του Κατάρ.

Το προ-τελευταίο αγωνιστικό τριήμερο του MotoGP για το 2023 ξεκίνησε με το FP1 να προσφέρει ενδιαφέρουσες στιγμές. Η πρόσφυση της πίστας ήταν κακή και αυτό οδήγησε σε λάθη ορισμένους αναβάτες, ενώ άλλοι ήταν πολύ προσεκτικοί. Αυτό δεν τους ικανοποίησε ιδιαίτερα, καθώς η μάχη της pole position θα διεξαχθεί σε παρόμοιες συνθήκες και όλοι ελπίζουν σε καλύτερη πρόσφυση.

Ταχύτερος ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati. O Ισπανός διεκδικητής του τίτλου σημείωσε χρόνο 1:56,393 και πήρε την 1η θέση όντας 0,172 δευτ. ταχύτερος του teammate του, Ζοάν Ζαρκό. Τρίτος ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ο οποίος ήταν δύο δέκατα μακριά από τον αντίπαλό του.

A learning session complete! ✅@88jorgemartin tops it but we'll see much quicker times later as the track continues to clean 📈#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/cxZzvo4xit