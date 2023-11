Η έναρξη της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών δεν πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα, καθώς γίνονται έλεγχοι ασφαλείας στη διαδρομή.

Η δράση στο Grand Prix Λας Βέγκας ξεκίνησε νωρίτερα αλλά διεκόπη αμέσως. Ένα καπάκι υπονόμου αποκολλήθηκε και προκάλεσε σημαντικές ζημιές στα μονοθέσια των Κάρλος Σάινθ και Έστεμπαν Οκόν. Ως αποτέλεσμα το FP1 είχε δράση μόλις για 8 λεπτά.

Η έναρξη του FP2 που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10:00πμ ώρα Ελλάδος (μεσάνυχτα τοπική) θα καθυστερήσει. Ο λόγος είναι πως πρέπει να γίνει έλεγχος σε όλα τα καπάκια υπονόμων που υπάρχουν στη διαδρομή των 6,2 χιλιομέτρων στο Λας Βέγκας.

Following an FIA inspection, it was found a concrete frame around a manhole cover had failed during FP1.



The FIA are commencing checks on all other covers across the circuit. Any changes to scheduling will be advised in due course.#F1