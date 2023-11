Οι χαμηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούν στη Νεβάδα αποτελούν πονοκέφαλο για τις ομάδες.

Η ώρα του πολυαναμενόμενου Grand Prix του Λας Βέγκας έφτασε: σε μερικές ώρες οι είκοσι οδηγοί θα ξεχυθούν με τα μονοθέσιά τους στη μήκους 6.2 χιλιομέτρων διαδρομή που περνάει από το θρυλικό «Strip».

Σε ένα απαιτητικό ταξίδι στο άγνωστο, αφού οι θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την εποχή στην ευρύτερη περιοχή της Νεβάδα όταν πέφτει ο ήλιος, προβληματίζουν. Το να φέρουν οι οδηγοί τα ελαστικά τους στο κατάλληλο παράθυρο θερμοκρασίας θα είναι δύσκολο αν και στην Pirelli είναι καθησυχαστικοί.

Οι επιλογές ελαστικών και η διαδρομή

Στο Grand Prix του Λας Βέγκας στη Νεβάδα θα χρησιμοποιηθούν οι γόμες C3 ως P Zero λευκή/σκληρή, C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και C5 ως P Zero κόκκινη/μαλακή: Η πιο μαλακή επιλογή στη γκάμα ελαστικών.





Η αγωνιστική διαδρομή του αγώνα στην πόλη του τζόγου αποτελείται από 17 στροφές και τρεις ευθείες, με δύο ζώνες DRS. Ο γύρος έχει μήκος 6.201 μέτρα, με εκτιμώμενη τελική ταχύτητα στα 342 χιλιόμετρα/ώρα.



Η γραμμή τερματισμού βρίσκεται στη συμβολή των λεωφόρων Harmon και Koval Lane, με τη χάραξη να εκτείνεται από το διάσημο Strip, δηλαδή την κεντρική λεωφόρο του Λας Βέγκας, έως τη λεωφόρο Sands. Ο αγώνας θα διαρκέσει 50 γύρους.

Περισσότερες από 30 διαφορετικές παραλλαγές της διαδρομής αξιολογήθηκαν πριν επιλεγεί η τελική χάραξη. Η κύρια δομή φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου των pits με το λογότυπο της F1, καθώς και του pit lane και των paddock, κατασκευάστηκε σε κάτι παραπάνω από ένα χρόνο.

Η «σφαίρα»

Η διαδρομή του Λας Βέγκας διέρχεται κοντά από το «The Sphere»: ένα θόλο ύψους 110 μέτρων που καλύπτεται πλήρως από 1,2 εκατομμύρια LED πάνελ. Το κτίριο αυτό – το μεγαλύτερο στον κόσμο του τύπου του – φιλοξενεί μια τετράγωνη οθόνη ανάλυσης 16Κ, εμβαδού 15.000 τετραγωνικών μέτρων.





Το κόστος κατασκευής έφτασε τα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ εγκαινιάστηκε στις αρχές Νοεμβρίου με μια συναυλία των U2!

Λίγη ιστορία

Η Formula 1 είχε κάνει αγώνες και στο παρελθόν στο Λας Βέγκας. Πίσω στις σεζόν 1981 και 1982, φιλοξενήθηκε εκεί ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς. Αμφότεροι οι αγώνες τιτλοφορούνταν ως Caesars Palace Grand Prix.



Σε εκείνους τους δύο αγώνες, κρίθηκαν και τα πρωταθλήματα εκείνων των σεζόν. Το 1981 ο Άλαν Τζόουνς πήρε τη νίκη για λογαριασμό της Williams αλλά ο τίτλος πήγε στον οδηγό της Brabham, Νέλσον Πικέ. Στον αγώνα της επόμενης χρονιάς επικράτησε ο Μικέλε Αλμπορέτο με Tyrrell, λαμβάνοντας μάλιστα και ένα φιλί στο στόμα από τη θρυλική Νταιάνα Ρος! Όμως πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Κέκε Ρόσμπεργκ της Williams.





Τι λέει η Pirelli

Εκ μέρους της Pirelli που αποτελεί αποκλειστικό προμηθευτή ελαστικών στη Formula 1 και θα διατηρήσει αυτό το ρόλο τουλάχιστον έως και το 2027, μίλησε για τη μάχη στο Μεξικό, ο Μάριο Ίζολα.

Ο διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της ιταλικής εταιρείας, είπε: «Η Formula 1 επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τρίτη φορά φέτος, μετά το Μαϊάμι και το Όστιν. Η Formula 1 έχει να πάει στο Λας Βέγκας, από το 1982, όλοι αδημονούν γι’ αυτό το event. Θα είναι ένας απίστευτος αγώνας, καθώς καθημερινά υπάρχει παράσταση στο Λας Βέγκας. Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στη Formula 1 θέλουμε να προσφέρουμε το θέαμα που αξίζει σ’ αυτή την καταπληκτική πόλη. Θα είναι επίσης μια σημαντική τεχνική πρόκληση τόσο για τις ομάδες όσο και για εμάς, καθώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αγώνα χωρίς πραγματικά στοιχεία πέρα από τις προσομοιώσεις. Η μήκους 6.2 χιλιομέτρων διαδρομή, η οποία είναι η δεύτερη σε συνολικό μήκος μετά το Σπα, είναι άγνωστη για όλους. Χαρακτηρίζεται από τρεις ευθείες και 17 στροφές. Η επιφάνεια της είναι ένα μείγμα από συνήθη άσφαλτο δρόμου, ειδικά στην κεντρική λεωφόρο (Strip) και άλλα μέρη που έχουν ασφαλτοστρωθεί ειδικά για την περίσταση, προσθέτοντας ένα ακόμη άγνωστο στοιχείο. Δεν θα υπάρχουν αγώνες υποστήριξης και η πίστα θα ανοίγει ξανά στην κανονική κυκλοφορία για μεγάλα διαστήματα της ημέρας, πράγμα που σημαίνει ότι η επιφάνεια δεν θα στρωθεί ως συνήθως με γόμα ώστε να προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση»



Ο Ίζολα πρόσθεσε: «Αναμένουμε τα μονοθέσια να σεταριστούν με πολύ χαμηλά επίπεδα κάθετης δύναμης, παρόμοια με το Μπακού ή την Mόντσα: το να πετύχεις υψηλή τελική ταχύτητα θα είναι το κλειδί για να είσαι ανταγωνιστικός. Όλες οι περίοδοι δοκιμών και ο αγώνας θα πραγματοποιηθούν νύχτα, με ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και οδοστρώματος. Παρόμοιες θερμοκρασίες απαντώνται μόνο σε δοκιμές εξέλιξης στην Ευρώπη, πριν το ξεκίνημα της χρονιάς. Οι μεγάλες ευθείες επίσης καθιστούν πιο δύσκολο το ζέσταμα των ελαστικών στις κατατακτήριες δοκιμές, καθώς και τη διατήρηση τους στο σωστό παράθυρο θερμοκρασιακής λειτουργίας: ίδια πρόκληση με αυτή του Μπακού, η οποία πιθανότατα θα είναι πιο μεγάλη στο Λας Βέγκας».

«Έχοντας όλα αυτά κατά νου, επιλέξαμε την τριάδα των πιο μαλακών γομών για αυτό το Σαββατοκύριακο: C3, C4 και C5, που προσδίδουν καλή πρόσφυση. Οι ελάχιστες πιέσεις των ελαστικών θα πρέπει να είναι 27 psi μπροστά και 24,5 psi πίσω, λόγω των αναμενόμενων χαμηλών θερμοκρασιών καθώς και της χάραξης της πίστας. Σε ψυχρές συνθήκες, η διαφορά μεταξύ της πίεσης των ελαστικών πριν την εκκίνηση και της κανονικής πίεσης λειτουργίας μειώνεται σημαντικά – έτσι όταν το μονοθέσιο κινείται, η πίεση των ελαστικών θα αυξηθεί πολύ λιγότερο από ό,τι σε άλλες πίστες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών ασφάλτου. Ως αποτέλεσμα, πιστεύουμε ότι οι ενδεδειγμένες πιέσεις λειτουργίας θα παραμείνουν χαμηλότερες από ό,τι σε άλλες πίστες που είναι σκληρές με τα ελαστικά, όπως το Μπακού για παράδειγμα. Όλα τα στοιχεία είναι στη θέση τους για έναν εξαιρετικό αγώνα, γεμάτο εκπλήξεις και απρόβλεπτο. Όπως λέει ο τίτλος της διάσημης αγωνιστικής ταινίας του Έλβις Πρίσλεϊ… Viva Las Vegas!».

