Ο οδηγός της Alfa Romeo βρήκε έναν εναλλακτικό και ευφάνταστο τρόπο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο της Formula 1 σε θέματα φιλανθρωπίας.

Το 2022, λίγο μετά το Grand Prix Μαϊάμι, ο Βάλτερι Μπότας «έριξε» το ίντερνετ δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία χαλάρωνε σε μία λίμνη. Ο λόγος για τον οποίο προκάλεσε τόσο ντόρο ήταν το γεγονός πως τα οπίσθιά του ήταν σε δημόσια θέα.

Το ζήτημα πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις που ο Λιούις Χάμιλτον, πρώην teammate του Μπότας, δήλωσε θαυμαστής της φωτογραφίας. Έτσι, ο Φινλανδός αποφάσισε να τη μετατρέψει σε κάδρο και να του το χαρίσει, σε μία από τις πιο αστείες στιγμές της σεζόν.

Όμως ο 34χρονος δεν έμεινε εκεί. Λίγες ημέρες πριν το Grand Prix του Λας Βέγκας, προχώρησε σε μια μεγάλη ανακοίνωση. Με ανάρτησή του στα social media ο Μπότας ανακοίνωσε το λανσάρισμα ενός ιδιαίτερου ημερολογίου για το 2024.

Μέσα σε αυτό, περιλαμβάνονται, πέρα από τις ημερομηνίες του νέου έτους, γυμνές φωτογραφίες του Φινλανδού. Με κάθε αγορά ενός ημερολογίου θα διατίθενται 5 ευρώ στην έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου του προστάτη. Ο Μπότας είναι υποστηρικτής του κινήματος «Movember» και στους προηγούμενους αγώνες, ένα μουστάκι (σήμα κατατεθέν του κινήματος) ήταν τοποθετημένο στο κράνος του.

BOTTASS 2024 Calendar out now!



Let’s raise some more for @Movember!https://t.co/baxKM8essP@paulripke pic.twitter.com/Ov5rJQHWx3