H παρουσία του Φινλανδού στην Alfa Romeo τον έχει κάνει έναν διαφορετικό άνθρωπο, πιο... ελεύθερο να εκφραστεί.

Έπειτα από πέντε σεζόν στη Mercedes-AMG Petronas, o Βάλτερι Μπότας αποφάσισε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του. Για το λόγο αυτό, επέλεξε να μετακομίσει στην Alfa Romeo που άλλαξε το οδηγικό της δίδυμο, με τον Φινλανδό να έχει αναλάβει το ρόλο του «team leader» στην ελβετική ομάδα.

Εντός πίστας φαίνεται επίσης αναγεννημένος, καθώς πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο τιμόνι της C42. Ωστόσο κάποιοι τονίζουν πως αυτός ήταν ανέκαθεν ο Μπότας, απλά επισκιαζόταν από την απόδοση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον. Επίσης, τα social media είναι... αγαπημένο πεδίο δράσης του Φινλανδού. H Mercedes του απέμεινε μάλιστα βραβείο για τα βίντεο που πρωταγωνίστησε στο tik-tok, ενώ αρκετά memes με τον Μπότας πρωταγωνιστή κυκλοφορούσαν στα social media.

Τώρα όμως Μπότας το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ο οδηγός της Alfa Romeo μετά το Grand Prix Μαϊάμι κατευθύνθηκε προς το Άσπεν του Κολοράντο όπου κάνει τις διακοπές του. Όμως επέλεξε να ανεβάσει μία πολύ ιδιαίτερη φωτογραφία όπου χαλαρώνει σε ένα ποτάμι. Το ζήτημα με τη φωτογραφία όμως είναι το γεγονός πως δεν φοράει μαγιό, αποκαλύπτοντας επίμαχα σημεία του σώματός του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στα social media έγινε χαμός με τη φωτογραφία αυτή. Η Mercedes μάλιστα στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, δημοσίευσε ένα meme με τη φωτογραφία του Μπότας και τον Λιούις Χάμιλτον να κάθεται σε μία πέτρα δίπλα του. Το επίμαχο σημείο του Μπότας το κάλυψε βέβαια με ένα ροδάκινο.

😳😂 Stop tagging us in this stuff, please. pic.twitter.com/qSuzydx9Jp