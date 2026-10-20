Οι αγώνες στη Formula 1 αλλάζει σημαντικά από το 2027 πριν γίνει η επιστροφή στην κανονικότητα από τη σεζόν του 2028 σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIA.

Η Formula 1 θα προχωρήσει το 2027 σε μείωση της απόστασης των Grand Prix από τα 305 στα 290 χλμ, στο πλαίσιο των αλλαγών στους τεχνικούς κανονισμούς των μονάδων ισχύος. Η απόφαση που δημιούργησε δυσφορία, έχει στόχο να περιορίσει τις επιπτώσεις που θα έχει η αυξημένη συμμετοχή του κινητήρα εσωτερικής καύσης στην κατανάλωση καυσίμου. Αυτό ουσιαστικά επιτρέπει στις ομάδες να προσαρμοστούν χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουν άμεσα σε εκτεταμένες αλλαγές στη σχεδίαση των μονοθεσίων τους.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αλλαγή θα έχει (ευτυχώς) διάρκεια μόλις μίας σεζόν. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που δημοσίευσε η FIA μετά την τελευταία συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΠΣΜΑ), η απόσταση των Grand Prix θα επιστρέψει στα 305 χλμ από το 2028. Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται ήδη στο άρθρο B2.5.2, επιβεβαιώνοντας ότι οι μικρότεροι αγώνες αποτελούν προσωρινή λύση.

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Γιατί επιστρέφουν οι αγώνες στα 305 χλμ

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις διαδοχικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην κατανομή ισχύος μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτροκινητήρα. Το 2026 η αναλογία βρίσκεται περίπου στο 53%-47%, όμως από το 2027 θα μεταβληθεί στο 58%-42%, ενώ το 2028 προβλέπεται να φτάσει στο 60%-40%.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή του θερμικού κινητήρα συνοδεύεται από αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου ροής καυσίμου. Αυτό επιτρέπει την παραγωγή περισσότερης ισχύος, αλλά δημιουργεί παράλληλα αυξημένες απαιτήσεις την κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια ενός Grand Prix.

Η προσωρινή μείωση της αγωνιστικής απόστασης το 2027 περιορίζει αυτές τις απαιτήσεις, καθώς οι ομάδες θα χρειάζονται μικρότερη συνολική ποσότητα καυσίμου για να ολοκληρώσουν έναν αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ανάγκη άμεσης αύξησης της χωρητικότητας των ρεζερβουάρ. Για να συμβεί αυτό πρέπει να εξελιχθούν και να κατασκευαστούν νέα σασί, τα οποία κοστίζουν τεράστια ποσά στην εποχή του budget cap.

Η τεχνική πρόκληση του 2028

Η επιστροφή στα 305 χλμ θα συμπέσει με την περαιτέρω ενίσχυση του κινητήρα εσωτερικής καύσης και μια νέα αύξηση του ορίου ροής καυσίμου. Κατά συνέπεια, οι ομάδες ενδέχεται να χρειαστούν μεγαλύτερα ρεζερβουάρ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μεγαλύτερης αγωνιστικής απόστασης.

Η FIA δίνει ουσιαστικά στις ομάδες μία μεταβατική χρονιά, προτού επαναφέρει την καθιερωμένη αγωνιστική απόσταση. Εξαίρεση θα παραμείνει το Grand Prix του Μονακό, το οποίο θα συνεχίσει να διεξάγεται σε απόσταση περίπου 260 χλμ.

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