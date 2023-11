Η Formula 1 απέκτησε το δικό της… παρεκκλήσι (vid)

Αν νόμιζες πως τα είχες δει όλα ενόψει του Grand Prix του Λας Βέγκας, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις.

Το Λας Βέγκας έχει το προσωνύμιο «Πόλη της Αμαρτίας». Αναμφίβολα αποτελεί την παγκόσμια πρωτεύουσα του τζόγου. Κι αν ψάξεις και τρίτο στοιχείο για το οποίο το μυαλό σου μπορεί να πάει… καρφί στη φημισμένη πόλη της πολιτείας της Νεβάδα, αυτό είναι τα παρεκκλήσια.

Στο Λας Βέγκας έχουν γίνει οι πιο αυθόρμητοι και συνήθως οι πιο… λάθος γάμοι. Όμως πλέον, εκεί θα γίνονται και οι πιο γκαζιάρηδες γάμοι. Αν θες λοιπόν να το σανιδώσεις στο δρόμο προς την ευτυχία με το έτερον ήμισύ σου, στο περιθώριο του Grand Prix στήθηκε πλέον και το πρώτο θεματικό παρεκκλήσι που απευθύνεται σε λάτρεις της Formula 1!

Love in the fast lane💍❤️



Introducing the first-ever #F1 wedding chapel 💒#LasVegasGP pic.twitter.com/loK5LTDpiO — F1 Las Vegas (@F1LasVegas) November 13, 2023

Με σλόγκαν «Lights out and together we go», παραφράζοντας την καθιερωμένη ατάκα του Ντέιβιντ Κροφτ του Sky Sports, εφ’ εξής, τα κόκκινα φώτα θα σβήνουν στο δρόμο της μοναξιάς και μαζί με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας, θα φεύγετε μαζί πατώντας γκάζι προς την ευτυχία.

Θα μπορούσε να πει κανείς πως στο Βέγκας το… τερμάτισαν. Όμως ποτέ δεν ξέρεις, έχουμε ακόμα μερικά 24ωρα μέχρι την εκκίνηση του αγώνα και ουδείς μπορεί να πει με σιγουριά πως δεν θα δούμε κάτι ακόμα πιο τρελό!

Φωτογραφία: F1 Las Vegas/Twitter