Ήρθε η ώρα για ταχύρυθμα μαθήματα ώστε να προετοιμαστούμε καταλλήλως για τον 21ο αγώνα της Formula 1 στη φετινή χρονιά.

Ένας εκ των πιο πολυαναμενόμενων αγώνων στην ιστορία πλησιάζει. Ο λόγος για το Grand Prix Λας Βέγκας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 17-19 Νοεμβρίου (σε ώρες Ελλάδος). Πρόκειται για έναν πάρα πολύ σημαντικό αγώνα για τη Formula 1 που θέλει να προκαλέσει αίσθηση με την επιστροφή της στην «πρωτεύουσα» του τζόγου.

Το συγκεκριμένο σιρκουί πόλης έχει 17 στροφές και ατελείωτες ευθείες που διασχίζουν εμβληματικά σημεία της πόλης. Μέχρι τώρα, δεν είχαμε ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα είναι η πίστα, με αναρτήσεις στα social media να μας δίνουν ωστόσο μικρά δείγματα για το τι να περιμένουμε.





Πώς είναι όμως η οδήγηση στο σιρκουί του Λας Βέγκας; Η απάντηση έρχεται από τον επίσημο οδηγό eSports της. Ο δύο φορές πρωταθλητής του F1 eSports κάθισε στον προσομοιωτή της γερμανικής ομάδας και εκμυστηρεύτηκε τα μυστικά της διαδρομής των 6.201 μέτρων.

Αρχικά μας πηγαίνει μία βόλτα με «τέρμα γκάζι» και σχολιάζει σε πραγματικό χρόνο τις απαιτήσεις που αντιμετωπίζει. Εν συνεχεία, κάνει ανάλυση του γύρου και δίνει μια πιο εξειδικευμένη οπτική, μιλώντας για τα πιο ωραία και πιο δύσκολα σημεία του σιρκουί του Λας Βέγκας.

First look at the #LasVegasGP track. 👀 Two-time F1 Esports World Champion, @jarno_opmeer takes you for a hot lap around the streets of Vegas. ⚡ pic.twitter.com/jnA8FOW9wC