Η πόλη της Νεβάδα δεν ονομάζεται «Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Τζόγου» χωρίς λόγο. Και φροντίζει να το δείχνει.

Στις ΗΠΑ λατρεύουν να τα κάνουν όλα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Και ο αθλητισμός δεν αποτελεί εξαίρεση. Από τη στιγμή μάλιστα που το Λας Βέγκας φιλοξενεί από φέτος - και τουλάχιστον έως το 2025 - Grand Prix της Formula 1, η Liberty Media δεν θα μπορούσε να μην ετοιμάσει ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Τα 20 μονοθέσια θα περάσουν από το διάσημο Strip, ανάμεσα σε καζίνο, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας. Και μάλιστα βράδυ, ώστε οι εικόνες που θα μεταδοθούν σε όλο τον κόσμο να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές. Δόθηκε προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, ακόμα και στα κόκκινα-λευκά kerb, όπου έχουν ζωγραφιστεί τα σύμβολα της τράπουλας! Κούπες, σπαθιά, καρώ, μπαστούνια, συνδέουν το τζόγο με τον μαγικό κόσμο της F1.

