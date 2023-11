Τα μέτρα ασφαλείας στον προσεχή αγώνα (16-18 Νοεμβρίου) είναι τα πιο αυστηρά στην ιστορία της Formula 1.

Μόλις μία εβδομάδα απέμεινε μέχρι τη διεξαγωγή του πιο φαντασμαγορικού αγώνα στην ιστορία της Formula 1. Το τριήμερο 16-18 Νοεμβρίου 2023 το Λας Βέγκας θα φιλοξενήσει το προτελευταίο Grand Prix της σεζόν. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί Σάββατο αντί για Κυριακή (στις 10 το βράδυ, τοπική ώρα), κάτι που είχε να συμβεί στο θεσμό εδώ και 38 χρόνια.

Τα 20 μονοθέσια θα περάσουν από το... θρυλικό Strip και άλλα εμβληματικά σημεία της «παγκόσμιας πρωτεύουσας του τζόγου», με τα πλάνα να αναμένονται εντυπωσιακά. Η διαδρομή σχεδιάστηκε δίπλα από το Mirage, το Ceasars Palace, τα συντριβάνια του Bellagio, το Paris Las Vegas, το Venetian Resort. (δείτε εδώ τη χάραξη της πίστας).

Όμως οι διοργανωτές θα εφαρμόσουν τα πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην ιστορία του σπορ, καθώς θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Grand Prix.

Όπως έγινε γνωστό, θα απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους της πίστας με σακίδιο πλάτης (backpack) ή τσάντα για ψώνια (tote) σε περίπτωση που δεν είναι διάφανα! Προφανώς για να γίνεται πιο εύκολα ο έλεγχος στα σημαία εισόδου. Οι μόνο μη διάφανες τσάντες που θα επιτρέπονται θα είναι τσάντες χειρός ή τσάντες-αλλαξιέρες (εφόσον υπάρχει και το μωρό ή μικρό παιδί).

