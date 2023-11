Ο «μικρός» Μάρκεθ με την Gresini έκανε εξαιρετικό αγώνα στη Σεπάνγκ και ήταν η ταχύτερη από τις παντοδύναμες Ducati.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Μαλαισίας ήταν η ευκαιρία του Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati να δείξει την ταχύτητα και την αποφασιστικότητά του και να πάρει τη νίκη, αφήνοντας πίσω του τους διεκδικητές του πρωταθλήματος. Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac τερμάτισε στη 2η θέση και ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati χρειάστηκε τη βοήθεια του ομόσταβλού του, Ενέα Μπαστιανίνι, για να πάρει την 3η θέση.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα οι δύο εργοστασιακές Ducati έκαναν πολύ καλή εκκίνηση, με τον poleman Μπανάια να στρίβει πρώτος στην πρώτη στροφή και τον Μπαστιανίνι να τον ακολουθεί. Πολύ καλά ξεκίνησε και ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος πέρασε τον Μαρτίν και ανέβηκε 3ος, αφήνοντας το συμπατριώτη του στην 4η θέση.

Ο Μπαστιανίνι ωστόσο δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό και σταδιακά έχανε θέσεις, καθώς τον πέρασαν διαδοχικά οι Α. Μάρκεθ, Μαρτίν, Μίλερ και Μπίντερ. Πιο πίσω είχαν μείνει οι VR46 Ducati των Μπετζέκι και Μαρίνι, όπως και ο Ζαρκό. Ο Κουαρταραρό έκανε ένα λάθος και έπεσε πολύ πίσω.

Ο ΆΛεξ Μάρκεθ ήταν πολύ επιθετικός και προσπάθησε να περάσει τον Μπανάια για την πρώτη θέση αλλά άνοιξε τη γραμμή του και έδωσε την ευκαιρία στον Μαρτίν να του πάρει τη 2η θέση. Ο αναβάτης της Gresini Ducati όμως είχε και την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα να ξαναπεράσει άμεσα τον συμπατριώτη του και να πάρει πίσω τη 2η θέση. Σε εκείνο το σημείο ο Μαρκ Μάρκεθ είχε πτώση, ενώ λίγους γύρους αργότερα την ίδια μοίρα είχε και ο Τζοάν Μιρ. Δεν ήταν καλή μέρα για τη Honda.

Ο Άλεξ Μάρκεθ είχε πολύ καλό ρυθμό και το απέδειξε μπαίνοντας στο δεύτερο μισό του Σπριντ, περνώντας τον Μπανάια και παίρνοντας την πρωτοπορία. Ήταν ένας άσχημος γύρος για το πρωτοπόρο της βαθμολογίας, καθώς σχεδόν αμέσως τον πέρασε και ο Μαρτίν, ο μεγάλος του αντίπαλος, και τον έριξε στην 3η θέση.

Ο Άλεξ Μάρκεθ με το που πέρασε στην πρώτη θέση και βρήκε ανοιχτή πίστα μπροστά του άρχισε να απομακρύνεται από τον Μαρτίν και μέσα ελάχιστο χρόνο άνοιξε τη διαφορά στο 1 δευτερόλεπτο. Ο Μπανάια δεν έδειξε να μπορεί να ακολουθήσει ούτε τον Μάρκεθ ούτε τον Μαρτίν και είχε κολλημένο στην ουρά της Ducati του τον Ενέα Μπαστιανίνι, που στο μεταξύ είχε «ξεφορτωθεί» τις ΚΤΜ.

Μέχρι το τέλος του Σπριντ, ο Αλεξ Μάρκεθ δεν απειλήθηκε και πήρε τη νίκη, μπροστά από τον Μαρτίν. Ο Μπανάια πήρε τελικά την 3η θέση, έπειτα από την προστασία που του παρείχε ο Μπαστιανίνι, ο οποίος τερμάτισε 4ος. Ακολούθησαν οι Μπίντερ, Μίλερ, Μπετζέκι, Ζαρκό και Μαρίνι.

Μετά το τέλος του Σπριντ, η διαφορά ανάμεσα σε Μπανάια και Μαρτίν στη βαθμολογία έπεσε στους 11 βαθμούς.

Ο αγώνας της Κυριακής στη Μαλαισία θα ξεκινήσει στις 09:00 ώρα Ελλάδας.

