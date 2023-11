Η ιταλική ομάδα θα αγωνιστεί στον προτελευταίο αγώνα της χρονιάς, με έναν ανανεωμένο σχεδιασμό που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό ένδοξες εποχές της.

H αντίστροφη μέτρηση για έναν από τους πιο πολυαναμενόμενους αγώνες των τελευταίων ετών στη Formula 1 έχει αρχίσει. Το Grand Prix Λας Βέγκας είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 17-19 Νοεμβρίου (16-18 Νοεμβρίου σε ώρες ΗΠΑ) και όλες οι ομάδες κάνουν τις δικές τους προετοιμασίες.

Μία από αυτές είναι η Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα θα παρουσιαστεί στο Βέγκας με ανανεωμένο χρωματισμό στις SF-23 των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ. Οι μαύρες λεπτομέρειες που είχαμε συνηθίσει στο μονοθέσιο δίνουν τη θέση τους σε λευκές.

Αυτές μπορούμε να τις εντοπίσουμε στην εμπρός αεροτομή, στο ρύγχος κάτω από τους αριθμούς των οδηγών, στο πλαϊνό μέρος του σασί και των sidepods. Επιπλέον το πτερύγιο στο κάλυμμα του κινητήρα έχει αλλάξει χρώμα, ενώ και η πίσω αεροτομή έχει «ντυθεί» στα λευκά.

Η Ferrari ανυπομονεί για το Grand Prix Λας Βέγκας. Τα σιρκουί πόλης βολεύουν παραδοσιακά το μονοθέσιό της, με τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ να έχουν πάρει pole position στα Grand Prix Αζερμπαϊτζάν και Σιγκαπούρης. Επιπλέον, οι μεγάλες ευθείες της διαδρομής, θα επιτρέψουν στην SF-23 να δείξει τη δυναμική της.

An historic look for an all-new track.



Say hello to our SF-23 #LasVegasGP livery 😎 pic.twitter.com/tLXsPhkq1T