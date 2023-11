Ο ισχυρός άνδρας της Red Bull σχολίασε την ήττα του Μεξικανού από τον Αλόνσο στη Βραζιλία.

Μετά από μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων που έθεσαν εν αμφιβόλω το μέλλον του στη Red Bull Racing, στο Grand Prix Βραζιλίας ο Σέρχιο Πέρεζ επέστρεψε στις θετικές εμφανίσεις. Πολύ θα ήθελε να τη συνοδεύσει και με την επιστροφή στο βάθρο, όμως ο Φερνάντο Αλόνσο είχε αντίθετη άποψη.

Μιλώντας στο Sky Deutchland, o ισχυρός άνδρας των αγωνιστικών προγραμμάτων της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, μίλησε για αυτή τη μονομαχία και εντόπισε το σημείο στο οποίο ο Πέρεζ έκανε ένα καθοριστικό λάθος.

«Εκ των υστέρων, πάντα μπορείς να σκεφτείς πιο έξυπνες κινήσεις. Το λάθος του ήταν πως δεν είχε τη σωστή έξοδο από τη στροφή 3, ενώ και πιο μετά έκανε μία μικρή κίνηση στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού καθοδόν για τη στροφή 1», είπε ο Αυστριακός.

Όμως η διάθεση του συνήθως αμείλικτου Μάρκο, δεν ήταν επικριτική. Άλλωστε παρά την τέταρτη θέση, ο Πέρεζ διεύρυνε το βαθμολογικό του προβάδισμα έναντι του Λιούις Χάμιλτον με τον οποίο μάχονται για τη δεύτερη θέση των οδηγών.

