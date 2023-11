Το αφεντικό της Scuderia Ferrari έσπευσε να προστατέψει τον οδηγό του από κακεντρεχή σχόλια, έπειτα από την έξοδό του στο Ιντερλάγκος.

Αναμφίβολα το Grand Prix Βραζιλίας ήταν ένας αγώνας που θέλει η Scuderia Ferrari να ξεχάσει και μάλιστα γρήγορα. Η ιταλική ομάδα είχε τον Σαρλ Λεκλέρ στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, όμως όλα πήγαν λάθος στο γύρο σχηματισμού. Ο Μονεγάσκος έχασε τον έλεγχο της SF-23 και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες στην έξοδο της στροφής 6. Ως αποτέλεσμα, δεν πήρε εκκίνηση στον αγώνα και έφυγε από το Ιντερλάγκος άκρως απογοητευμένος.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Λεκλέρ δεν ήξερε το λόγο για τον οποίο εγκατέλειψε. Ωστόσο ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως υπήρξε πρόβλημα με το μονοθέσιο και όχι λάθος του 25χρονου οδηγού: «Είχαμε ένα πρόβλημα στο σύστημα, το οποίο απενεργοποίησε τα υδραυλικά του μονοθεσίου και έπειτα τον κινητήρα. Δεν ξέρουμε τον ακριβή λόγο του προβλήματος γιατί πρέπει να κάνουμε έρευνα αλλά μάλλον πρόκειται για θέμα με τα ηλεκτρονικά. Σήμερα δεν ήταν λάθος του Σαρλ. Κάποιος μου είπε πως στα social media τον κατηγορούσαν για την έξοδο, όμως δίχως να λειτουργεί το κιβώτιο και η υδραυλική υποβοήθηση, δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Τώρα πρέπει να μείνουμε ψύχραιμοι, να διερευνήσουμε τι πήγε στραβά και να το λύσουμε στο μέλλον».

Disappointed to say the least. Lost the power steering and the engine power on the formation lap. It hurts pic.twitter.com/J7kIESy3Do