Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Ιντερλάγκος; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο εικοστός αγώνας της Formula 1 για το 2023 είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το τρίτο από τα τέσσερα συνεχόμενα Grand Prix στην αμερικανική Ήπειρο. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών της Παρασκευής μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 71 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται με μεγάλη αγωνία. Στον Αγώνα Σπριντ είδαμε μάχες και προσπεράσματα, κάτι το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα.

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing θα εκκινήσει από θέση ισχύος στο Grand Prix Βραζιλίας της Formula 1. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος θέλει να παλέψει όσο μπορεί με τον Ολλανδό. Μεγάλη μάχη αναμένεται να δούμε ανάμεσα στις δύο Aston Martin από τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης με τους Λιούις Χάμιλτον και Λάντο Νόρις που ακολουθούν στην τρίτη.

