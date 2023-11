Ο Μαξ Φερστάπεν δεν έχει σκοπό να σταματήσει το νικηφόρο σερί του και πήρε τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του Ιντερλάγκος.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Σάο Πάουλο στη Βραζιλία ήταν (για άλλη μία φορά φέτος) υπόθεση του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός πρωταθλητής παρότι ξεκίνησε από τη 2η θέση πέρασε πρώτος στο ξεκίνημα του αγώνα και έπειτα δεν ξανακοίταξε πίσω. Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren προσπάθησε όσο μπορούσε να πιέσει τον Φερστάπεν αλλά τελικά έπρεπε να αρκεστεί στη 2η θέση. Ο Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη RB19 τερμάτισε στην 3η θέση.

Max Verstappen WIIIIINS the final Sprint of 2023!



Once he passed Lando Norris at Turn 1, he never looked back! Norris comes home second, with Perez third#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/K939b9a5vf — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

Εκκίνηση

Ο καιρός παρέμεινε πολύ καλός στο Ιντερλάγκος για την εκκίνηση του Αγώνα Σπριντ και τα μονοθέσια πήραν κανονικά τις θέσεις τους στο grid. Οι 17 από τους 20 οδηγούς επέλεξαν τα μαλακά ελαστικά της Pirelli ενώ κσι οι τρεις εξαιρέσεις με τα μεσαία, οι Μάγκνουσεν, Χούλκενμπεργκ και Σάρτζεντ, ξεκινούσαν από τις θέσεις πίσω από τη 10άδα (11,12 και 20 αντίστοιχα).

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μαξ Φερστάπεν έκανε εξαιρετική εκκίνηση και βρέθηκε στην εσωτερική της πρώτης στροφής μπροστά από τον Νόρις. Αυτό του επέτρεψε να στρίψει πρώτος και να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα. Ο Νόρις λίγο αργότερα έχασε και τη 2η θέση από τον Ράσελ, ο οποίος τον πέρασε με ωραίο τρόπο.

LIGHTS OUT FOR THE SAO PAULO SPRINT!



⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



Verstappen nabs the lead at Turn 1!#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/QlaPEHOJwO November 4, 2023

Οι Mercedes ήταν πολύ γρήγορες, όπως συνήθως στη Βραζιλία, και ο Χάμιλτον πέρασε τον Πέρεζ για να ανέβει στην 4η θέση, αφήνοντας τον Μεξικανό στην 5η. Ο Πέρεζ Ωστόσο αντεπιτέθηκε και εκμεταλλευόμενος την ανώτερη ταχύτητα της RB19 στην ευθεία πήρε πίσω την 4η θέση. Η μονομαχία αυτή έδωσε την ευκαιρία στον Λεκλέρ, που ακολουθούσε στην 6η θέση να επιτεθεί κι αυτός στον Χάμιλτον, αλλά δεν μπορούσε να περάσει.

Βρετανική μάχη

Ενώ ο Φερστάπεν έκανε τα δικά του, δηλαδή απομακρυνόταν στην πρώτη θέση, ο Νόρις δεν το έβαλε κάτω και πέρασε τον Ράσελ για να ξαναπάρει τη 2η θέση. Ο Ράσελ δεν μπορούσε να αντιδράσει και έτσι ο οδηγός της McLaren άρχισε να κοιτάζει μπροστά και να προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά από τον Φερσρτάπεν.

LAP 5/24



Norris scorches back past Russell for second! 🔥



He's ready to start hunting the lead down again#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/IwANCsa2WE November 4, 2023

Πιο πίσω ο Γιούκι Τσουνόντα με την AlphaTauri πίεζε τον Λεκλέρ για την 6η θέση. Ο Ιάπωνας ήταν ένα από τα «βαγόνια» στο τρενάκι που είχε σχηματιστεί πίσω από τον Χάμιλτον και το αποτελούσαν εκτός από τον Βρετανό της Mercedes οι Λεκλέρ, Τσουνόντα, Σάινθ, Ρικάνρντο, Πιάστρι, Γκασλί και Αλόνσο.

Ο Πέρεζ ήταν σαφώς ταχύτερος από τον Ράσελ και γρήγορα τον έφτασε και προσπαθούσε να τον προσπεράσει για να πάρει την 3η θέση. Ο Μεξικανός έκανε αρκετές επιθέσεις, αλλά ο νεαρός Βρετανός αμυνόταν με πείσμα και κατάφερνε να τον κρατήσει πίσω του. Το μόνο που κατάφερε όμως ήταν να καθυστερήσει το αναπόφευκτο και ο Πέρεζ με τη βοήθεια του DRS πέρασε στην πρώτη στροφή.

Το μικρό θαύμα της AlphaTauri

Και οι δύο Ferrari δέχονταν ασφυκτική πίεση από τις δύο AlphaTauri και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Ο Λεκλέρ στην 6η θέση είχε κολλημένο στο διαχύτη του τον Τσουνόντα και λίγο πιο πίσω ο Σάινθ έδινε τεράστια μάχη με τον Ρικάρντο. Με τις Ferrari να δείχνουν να αντιμετωπίζουν θέματα με τα ελαστικά τους, οι AlphaTauri έδειχναν να έχουν το πλεονέκτημα. Ωστόσο, εκείνος που εκμεταλλεύτηκε καλύτερα τη μάχη Σάινθ-Ρικάρντο ήταν ο Πιάστρι, ο οποίος πέρασε τον συμπατριώτη του για την 9η θέση.

LAP 14/24



ALL the moves going on! 😱



- Ricciardo passes Sainz for eighth but gets re-passed

- Piastri then sneaks past Ricciardo

- Alonso takes P11 from Gasly#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/TJtXq9O5Pd November 4, 2023

Πίσω από αυτές τις μάχες, ο Φερνάντο Αλόνσο έδινε ρεσιτάλ επιθετικής οδήγησης και με ορισμένες πολύ εντυπωσιακές κινήσεις έκανε διαδοχικές προσπεράσεις και είχε φτάσει πίσω από τον Ρικάρντο.

Στην κορυφή, οι Φερστάπεν και Νόρις είχαν το δικό τους αγώνα, μακριά από τους υπόλοιπους. Ο Ράσελ είχε πια μείνει 10 δευτερόλεπτα πίσω και δεν τους απασχολούσε, ωστόσο η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων παρέμενε σχετικά σταθερή στην περιοχή των 2 δευτερολέπτων.

Φινάλε για πρωταθλητές

Πλησιάζοντας προς το τέλος του αγώνα, ο Φερστάπεν απελευθέρωσε κατά κάποιο τρόπο την πλήρη δυναμική του και άρχισε να ξεφεύγει από τον Νόρις, φτάνοντας έτσι με άνεση στη νίκη. Ο Νόρις δεν κινδύνευσε στη 2η θέση και την εξασφάλισε εύκολα, όπως και οι Πέρεζ την 3η θέση και ο Ράσελ την 4η.

Πιο πίσω, ο Χάμιλτον έχασε ρυθμό στους τελευταίους γύρους και τον πέρασαν διαδοχικά ο Λεκλέρ, που τερμάτισε 5ος, και ο Τσουνόντα που πήρε την 6η θέση. Ο Χάμιλτον τελικά πέρασε τη γραμμή στην 7η θέση, μπροστά από τον Σάινθ ο οποίος συμπλήρωσε τη βαθμολογούμενη 8άδα.

Ο αγώνας της Κυριακής, που θα έχει μήκος 71 γύρων, θα ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool/Getty