F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ της Βραζιλίας

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ της Βραζιλίας
Ο Σέρχιο Πέρεζ πήρε μια μικρή ανάσα στη μάχη του με τον Λούις Χάμιλτον για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα.

» Τι έγινε στο Σπριντ της Βραζιλίας

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ.ΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT499
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT246
3Lewis HamiltonMERCEDES222
4Carlos SainzFERRARI184
5Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES183
6Lando NorrisMCLAREN MERCEDES176
7Charles LeclercFERRARI170
8George RussellMERCEDES156
9Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES87
10Pierre GaslyALPINE RENAULT56
11Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES53
12Esteban OconALPINE RENAULT45
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES27
14Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT11
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI10
16Nico HulkenbergHAAS FERRARI9
17Daniel RicciardoALPHATAURI HONDA RBPT6
18Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI6
19Kevin MagnussenHAAS FERRARI3
20Liam LawsonALPHATAURI HONDA RBPT2
21Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES1
22Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θ.ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT745
2MERCEDES378
3FERRARI354
4MCLAREN MERCEDES263
5ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES236
6ALPINE RENAULT101
7WILLIAMS MERCEDES28
8ALPHATAURI HONDA RBPT19
9ALFA ROMEO FERRARI16
10HAAS FERRARI12

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool/Getty

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