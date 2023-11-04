F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ της Βραζιλίας
Ο Σέρχιο Πέρεζ πήρε μια μικρή ανάσα στη μάχη του με τον Λούις Χάμιλτον για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα.
» Τι έγινε στο Σπριντ της Βραζιλίας
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ.
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|499
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|246
|3
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|222
|4
|Carlos Sainz
|FERRARI
|184
|5
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|183
|6
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|176
|7
|Charles Leclerc
|FERRARI
|170
|8
|George Russell
|MERCEDES
|156
|9
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|87
|10
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|56
|11
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|53
|12
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|45
|13
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|27
|14
|Yuki Tsunoda
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|11
|15
|Valtteri Bottas
|ALFA ROMEO FERRARI
|10
|16
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|9
|17
|Daniel Ricciardo
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|6
|18
|Zhou Guanyu
|ALFA ROMEO FERRARI
|6
|19
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|3
|20
|Liam Lawson
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|2
|21
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|1
|22
|Nyck De Vries
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ.
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|745
|2
|MERCEDES
|378
|3
|FERRARI
|354
|4
|MCLAREN MERCEDES
|263
|5
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|236
|6
|ALPINE RENAULT
|101
|7
|WILLIAMS MERCEDES
|28
|8
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|19
|9
|ALFA ROMEO FERRARI
|16
|10
|HAAS FERRARI
|12
Φωτογραφία: Red Bull Content Pool/Getty