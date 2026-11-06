Voge SR16 380: Το δυνατότερο scooter με μεγάλους τροχούς είναι εδώ

Το ισχυρότερο μονοκύλινδρο σύνολο που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε scooter της Voge συνδυάζει τεχνολογία, πρακτικότητα και επιδόσεις, δείχνοντας το δρόμο στον ανταγωνισμό.

Ο ακρογωνιαίος λίθος του νέου Voge SR16 380 είναι αναμφίβολα ο κινητήρας του, ο οποίος αναπτύχθηκε ειδικά για το συγκεκριμένο μοντέλο και αποτελεί το ισχυρότερο μονοκύλινδρο σύνολο στη γκάμα της Voge. Διαθέτοντας τετραβάλβιδη κεφαλή και υγρόψυξη, ο κινητήρας των 377,7cc αποδίδει μέγιστη ισχύ 40,1 ίππων στις 7.500rpm και ροπή 40Nm στις 6.000, τιμές που θέτουν νέα πρότυπα στην κατηγορία. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε δυναμική απόδοση ισχύος από τις χαμηλές στροφές και εξαιρετική απόδοση στις υψηλές ταχύτητες, καθιστώντας τις μετακινήσεις σε περιφερειακούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους μια εύκολη υπόθεση. Το νέο SR16 380 είναι το scooter με τη μεγαλύτερη δυνατή ιπποδύναμη που μπορεί κάποιος να βρει στην κατηγορία των μονοκύλινδρων έως 500 κυβικά εκατοστά. Και αυτός από μόνος του είναι ένας παράγοντας που θα του δώσει ώθηση στην αγορά. Όλοι ξέρουμε πόσο χρήσιμη είναι η δύναμη όταν οδηγούμε στις απαιτητικές αστικές συνθήκες.

Κομψός, δυναμικός και λειτουργικός σχεδιασμός

Το νέο Voge SR16 380 ξεχωρίζει για τις δυναμικές αλλά και κομψές γραμμές του, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της οικογένειας scooter της Voge με μεγάλους τροχούς. Το εμπρός τμήμα αναγνωρίζεται άμεσα χάρη στη φωτεινή υπογραφή των φώτων ημέρας (DRL), ένα πραγματικό στιλιστικό σήμα κατατεθέν, που είναι ενσωματωμένη σε ένα σύστημα φωτισμού τεχνολογίας full LED.

Η πρακτικότητα είναι απαραίτητη για κάθε αναβάτη scooter και το SR16 380 όχι μόνο δεν απογοητεύει σε αυτόν τον τομέα, αντιθέτως διακρίνεται με άριστο βαθμό. Η χωρητικότητα για τη μεταφορά αντικειμένων αποτελεί ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα. Διαθέτει ένα ευρύχωρο, επίπεδο και εξαιρετικά χρηστικό δάπεδο, το οποίο περιλαμβάνει και άγκιστρο ανάρτησης τσαντών, καθώς και ένα μεγάλο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, ικανό να φιλοξενήσει ένα full-face κράνος και άλλα χρήσιμα αντικείμενα. Κι αν αυτά δεν αρκούν, στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και top case (βαλίτσα). Τοποθετημένη σε μια σχάρα από κράμα αλουμινίου, διαθέτει κεντρικό σύστημα κλειδώματος που συνδέεται με το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless), μια λεπτομέρεια που αναβαθμίζει τόσο την αίσθηση ποιότητας όσο και τη λειτουργικότητα του scooter. Το σύνολο συμπληρώνεται από έναν πρακτικό αποθηκευτικό χώρο πίσω από την ποδιά, εξοπλισμένο με διπλή θύρα USB (Type-A και Type-C). Το πορτάκι, που ασφαλίζει με μαγνήτη, διαθέτει ειδική υποδοχή για καλώδια, επιτρέποντάς σας να φορτίζετε το smartphone ακόμα και όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε βάση στο τιμόνι.

Έμφαση στην οδική συμπεριφορά

Οι τροχοί των 16 ιντσών, με ελαστικά διαστάσεων 110/70 εμπρός και 130/70 R16 πίσω, αποτελούν τη βάση ενός πλαισίου σχεδιασμένου να συνδυάζει την ακρίβεια και την ευελιξία στην κίνηση της πόλης με τη μέγιστη σταθερότητα στις υψηλότερες ταχύτητες. Η μεγάλη διάμετρος των τροχών βοηθά την ανάρτηση (η οποία διαθέτει ρυθμιζόμενη προφόρτιση πίσω ελατηρίου) στην απορρόφηση των ανωμαλιών του οδοστρώματος, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη σταθερότητα στο μπροστινό μέρος, τόσο σε μεικτές συνθήκες όσο και σε ανώμαλες επιφάνειες. Το μεταξόνιο των 1.455mm συμβάλλει στη σταθερότητα κατά την κίνηση σε ευθεία, ενώ το βάρος των 170 κιλών και το ύψος σέλας στα 80mm διασφαλίζουν ότι το scooter παραμένει ευέλικτο και εύκολο στο χειρισμό κατά τους ελιγμούς ή τις μετακινήσεις με χαμηλή ταχύτητα. Το σύστημα πέδησης, που περιλαμβάνει δισκόφρενα εμπρός και πίσω, πλαισιώνεται από ABS και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control), τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση του ελέγχου του scooter ακόμα και όταν οι συνθήκες του δρόμου δεν είναι ιδανικές.

Άνεση και τεχνολογία επιπέδου ναυαρχίδας

Κάθε στοιχείο του SR16 380 έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη ζωή του αναβάτη. Από το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless) και τον ανεμοθώρακα με ενσωματωμένες χούφτες, μέχρι τη θερμαινόμενη σέλα και τα θερμαινόμενα γκριπ, τα οποία διαθέτουν τρία στάδια ρύθμισης (δύο για το συνεπιβάτη), χωρίς να παραλείπουμε την προηγμένη τεχνολογία του. Στο κέντρο του τιμονιού δεσπόζει μια ολοκαίνουργια, έγχρωμη οθόνη TFT με ευκρινή και διαισθητικά γραφικά. Παρέχει πλήθος χρήσιμων πληροφοριών και συνδέεται με το smartphone μέσω Bluetooth και Wi-Fi, προσφέροντας δυνατότητα προβολής της οθόνης του κινητού (screen mirroring) για πλοήγηση, μέσω ειδικής εφαρμογής. Οι ειδικά σχεδιασμένοι διακόπτες επιτρέπουν τον άψογο χειρισμό, εξασφαλίζοντας μια απλή και διαισθητική εμπειρία χρήσης. Το πλούσιο τεχνολογικό πακέτο συμπληρώνεται από σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control) και ενσωματωμένη κάμερα καταγραφής (dash cam) στη μπροστινή ποδιά. Με το SR16 380, η Voge παρουσιάζει ένα scooter με μεγάλους τροχούς που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη: συνδυάζει έναν κινητήρα υψηλών επιδόσεων με την άνεση μιας μοτοσυκλέτας τουρισμού (touring) και την πρακτικότητα που απαιτείται για την καθημερινή χρήση.