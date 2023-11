Οι εικόνες από το Σάο Πάολο μαρτυρούν τη συγκλονιστική αλλαγή των καιρικών συνθηκών την ώρα των κατατακτήριων δοκιμών.

Αν προσπαθήσει κανείς να εξηγήσει σε κάποιον που δεν παρακολούθησε τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix του Σάο Πάολο, πόσο γρήγορα άλλαξαν οι συνθήκες στην πίστα της Βραζιλίας, δεν θα είναι εύκολο να αποτυπώσει πλήρως όσα συνέβησαν.

Αποτυπώνονται όμως πλήρως στο παρακάτω video, που δείχνει το πώς από συνθήκες συννεφιάς όπου ενίοτε ο ήλιος «τρυπούσε» τα σύννεφα, φτάσαμε σε μία τρομακτική καταιγίδα.

Είναι χαρακτηριστικό και το team radio του Φερνάντο Αλόνσο, με τον Ισπανό να λέει στο μηχανικό του, Κρις Κρόνιν: «Είναι νύχτα»!

Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί…

Even for Interlagos, the change in weather was extraordinary 🤯#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/kMsMOCU9dj