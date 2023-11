O θρύλος του σκι και πρεσβευτής της Porsche, Άκσελ Λουντ Σβίνταλ, το επιχείρησε στους αμμόλοφους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στην πολυετή καριέρα του ο Άκσελ Λουντ Σβίνταλ κυριαρχούσε στις χιονισμένες πλαγιές. Ο 40χρονος Νορβηγός έχει στο βιογραφικό του τέσσερα ολυμπιακά μετάλλια – εκ των οποίων τα δύο χρυσά – και πέντε χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα σκι.

Έχοντας αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ο Σβίνταλ είναι πρεσβευτής της Porsche, με την οποία προετοίμασαν κάτι ιδιαίτερο: να κάνει σκι στους αμμόλοφους της ερήμου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Φθάνοντας στο σημείο με την 911 Dakar, η οποία μπορεί να κινηθεί σε κάθε έδαφος, ο Σβίνταλ έκανε κατάβαση με τα πέδιλα του σκι από έναν από τους ψηλότερους αμμόλοφους της ερήμου.

