Πάνος Σεϊτανίδης και Τάκης Πουρναράκης αναλύουν όλα όσα συνέβησαν στο πλαίσιο του Grand Prix στην πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez.

Ήταν ένα χορταστικό τριήμερο στο πλαίσιο του Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, με ανατρεπτικές κατατακτήριες, επεισοδιακή εκκίνηση, μάχες στρατηγικής και παραστάσεις διαχείρισης αλλά τον ήδη πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν να κατακτά μία ακόμα νίκη.

Perez tangles with Leclerc at the start and tumbles out of his home race 💥😖#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/UmWI6W03c9