Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Autodromo Hermanos Rodriguez στην Πόλη του Μεξικού, για το δέκατο ένατο Grand Prix της φετινής χρονιάς.

Λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Μεξικού. Ο δέκατος ένατος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές μας προσέφεραν μια ασυνήθιστη σειρά εκκίνησης. Όλα είναι ανοικτά πλέον για τη μάχη στην Πόλη του Μεξικού διάρκειας 71 γύρων.

Ο Σαρλ Λεκλέρ εκκινεί από θέση ισχύος έπειτα από την 22η pole position της καριέρας του και δεύτερη συνεχόμενη. Δίπλα του θα έχει τον teammate του, Κάρλος Σάινθ και η συνεργασία των δύο στην εκκίνηση θα αποδειχθεί καθοριστική. Η απόσταση μέχρι τη στροφή 1 είναι η μεγαλύτερη στο πρωτάθλημα και δεν αποκλείεται να έχουμε ανακατατάξεις και απρόοπτα.

