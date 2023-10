Παρά την απώλεια της pole position, o παγκόσμιος πρωταθλητής πιστεύει πως έχει στα χέρια του ένα μονοθέσιο που θα του δώσει τη νίκη στον αγώνα της Formula 1 στο Μεξικό.

Έχοντας τον ταχύτερο χρόνο σε όλες τις περιόδους ελεύθερων δοκιμών, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν το μεγάλο φαβορί για την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Μεξικού. Ωστόσο στο τέλος του Q3 ηττήθηκε από τους δύο οδηγούς της Scuderia Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να κατακτά τη δεύτερη συνεχόμενη του pole.

O Ολλανδός δεν είχε την καλύτερη επίδοση στην τελευταία του προσπάθεια, κάτι το οποίο παραδέχθηκε μετά τις κατατακτήριες δοκιμές: «Ήταν πολύ δύσκολες κατατακτήριες. Λόγω του υψομέτρου δεν έχουμε αρκετή πρόσφυση. Όταν πιέσεις έστω και λίγο παραπάνω, το μονοθέσιο φεύγει από τον έλεγχό σου. Στο Q3 δεν κατάφερα να κάνω έναν καλό χρόνο. Στον τελευταίο τομέα της πίστας δεν ήμουν τόσο γρήγορος. Οι διαφορές όμως ήταν μικρές και ο αγώνας αύριο θα έχει μεγάλη διάρκεια. Έχουμε πολλούς γύρους μπροστά μας».

