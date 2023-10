Έκπληκτος από την επίδοση της ομάδας του ήταν ο Ισπανός οδηγός, ο οποίος θα εκκινήσει το Grand Prix Μεξικού από την πρώτη σειρά του grid.

Η Scuderia Ferrari έκανε τη μεγάλη έκπληξη στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μεξικού. Η ιταλική ομάδα έκανε το 1-2 από το πουθενά, με τον Σαρλ Λεκλέρ να κατακτά δεύτερη συνεχόμενη pole position. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος ήταν μόλις 67 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός.

Μετά το Q3 και στο πλαίσιο των τηλεοπτικών συνεντεύξεων, ο Ισπανός μίλησε στον Τζέιμς Χίντσκλιφ για τις κατατακτήριες δοκιμές στο Autodromo Hermanos Rodriguez: «Ήταν πολύ παράξενες κατατακτήριες δοκιμές. Ειλικρινά όλο το τριήμερο δεν είχα κάνει έναν καλό χρόνο. Η πρώτη φορά που το κατάφερα ήταν στο Q3. Ξαφνικά ήμουν πρώτος και μετά ο Σαρλ με πέρασε για ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται στον ένα γύρο να βρίσκουμε μισό δευτερόλεπτο και να το χάνουμε στον επόμενο. Είναι πολύ δύσκολο με τα ελαστικά. Η αίσθηση με το μονοθέσιο είναι περίεργη σε αυτή την πίστα. Καταφέραμε όμως να κάνουμε τον καλό γύρο όταν έπρεπε και αυτό μας φέρνει σε καλή θέση ενόψει του αγώνα».

