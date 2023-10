Τα αποτελέσματα του Σπριντ στην Ταϊλάνδη έδωσαν νέο ενδιαφέρον στη μάχη του φετινού τίτλου.

Πάνω που ο Πέκο Μπανάια έδειχνε να έχει τον τίτλο του μεγάλου φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τίτλου, ήρθαν τα αποτελέσματα του Σπριντ στο πλαίσιο του MotoGP της Ταϊλάνδης για να βάλουν για τα καλά και πάλι στο παιχνίδι τον Χόρχε Μαρτίν.

Ισπανός αναβάτης της Pramac Ducati μετέτρεψε την pole position στην έβδομη φετινή του νίκη σε αγώνα Σπριντ και μείωσε τη διαφορά του από τον αναβάτη της Ducati. Συγκεκριμένα, στους 18 βαθμούς, μιας και ο Ιταλός περιορίστηκε στην έβδομη θέση της κατάταξης, με αποτέλεσμα να πάρει μόλις 3 βαθμούς έναντι 12 του νικητή.

A big ole Buriram battle! ⚔️@BradBinder_33 wanted P2 but @Luca_Marini_97 wasn't letting him have it easy! 🥵#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/qKjhItqtaU